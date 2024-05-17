Москва заключила офсетный контракт на поставку деталей для уборочной техники
В рамках подписанного столицей офсетного контракта инвестор организует в Москве производство расходных материалов для коммунальной уборочной техники, а город будет закупать продукцию в течение 10 лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он пояснил, что Москва будет закупать у инвестора специальные щетки для подметально-вакуумных машин, которые нужны для уборки дорожного покрытия.
«Согласно новому офсетному контракту, инвестор в течение трех лет построит на территории столицы предприятие по выпуску расходных материалов для нужд коммунального хозяйства. В свою очередь, город в течение семи лет купит более шести миллионов единиц производимой продукции по 34 позициям на сумму 2,5 миллиарда рублей», – отметил министр Правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Москва стала первым регионом, который начал применять офсетные контракты, в рамках которых инвестор должен организовывать в городе производство, а регион взаимен обязуется закупать выпускаемые инвестором изделия в течение многих лет. Так, с 2017 года было заключено 18 таких контрактов на поставку продуктов питания, медицинских изделий и лекарств и многого другого.
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