Москва выставила на торги право на торговлю бахчевыми культурами

На городские торги выставлены права на торговлю бахчевыми культурами в нестационарных объектах. Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, девять нестационарных конструкций площадью от 4-ёх до 8-ми квадратных метров расположатся в жилых кварталах Зеленограда и Новой Москвы. Предприниматели смогут торговать бахчевыми с августа по октябрь. Приём заявок на участие в торгах завершится 10 и 17 марта. Договоры с победителями будут подписаны на пять лет.

