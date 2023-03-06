Москва выставила на торги право на торговлю бахчевыми культурами
На городские торги выставлены права на торговлю бахчевыми культурами в нестационарных объектах. Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, девять нестационарных конструкций площадью от 4-ёх до 8-ми квадратных метров расположатся в жилых кварталах Зеленограда и Новой Москвы. Предприниматели смогут торговать бахчевыми с августа по октябрь. Приём заявок на участие в торгах завершится 10 и 17 марта. Договоры с победителями будут подписаны на пять лет.
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