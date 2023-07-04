Москва выставила на торги право на реорганизацию участка в Беговом районе
Москва выставила на торги право реорганизовать участок в Беговом районе по программе комплексного развития, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что на участке возведут жилые, общественные и социальные объекты на 2,3 миллиона квадратных метров.
«Победитель аукциона может создать здесь современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек», - сообщил он.
Инвестиции в проект составят 300 миллиардов рублей, бюджетный эффект ожидается на уровне 12 миллиардов рублей ежегодно. Заявки на участие в аукционе можно отправить до 10 августа.
Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман заметил, что 20 тысяч квадратных метров квартир в новом квартале будут использованы для переселения граждан по программе реновации. Также на участке появятся школа на две тысячи мест, детский сад для 750 детей и поликлинику.
Программа комплексного развития территорий возвращает в оборот неэффективно используемые земли города. Инвесторы и городские операторы проводят реорганизацию участков, создают рабочие места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru