Москва выставила на торги право на реорганизацию участка в Беговом районе

Москва выставила на торги право реорганизовать участок в Беговом районе по программе комплексного развития, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на участке возведут жилые, общественные и социальные объекты на 2,3 миллиона квадратных метров.

«Победитель аукциона может создать здесь современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек», - сообщил он.

Инвестиции в проект составят 300 миллиардов рублей, бюджетный эффект ожидается на уровне 12 миллиардов рублей ежегодно. Заявки на участие в аукционе можно отправить до 10 августа.

Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман заметил, что 20 тысяч квадратных метров квартир в новом квартале будут использованы для переселения граждан по программе реновации. Также на участке появятся школа на две тысячи мест, детский сад для 750 детей и поликлинику.

Программа комплексного развития территорий возвращает в оборот неэффективно используемые земли города. Инвесторы и городские операторы проводят реорганизацию участков, создают рабочие места.

