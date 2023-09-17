Москва выставила на торги девять участков под спортивные объекты
Москва выставила на торги девять земельных участков под некапитальные спортивные объекты в разных районах столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Права на размещение некапитальных объектов получат победители открытых аукционов, которые пройдут в конце сентября – начале октября. С инвесторами подпишут договоры на три года», - сказал Ефимов.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что самый большой участок находится на Измайловском шоссе, близ Серебряно-Виноградного пруда. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров.
Также имеются два объекта на территории Восточного административного округа, в районах Косино-Ухтомское и Преображенское. На юго-востоке столицы – три лота площадью от 4,5 до 10 тысяч «квадратов» вдоль Волгоградского проспекта.
Два объекта можно будет разместить в поселке Рогово Троицкого административного округа. Один участок площадью три тысячи квадратных метров находится на Школьной улице. Второй – напротив жилмассива на Юбилейной улице.
Последний лот расположен рядом с Хибинским сквером на северо-востоке Москвы.
Москва активно развивает предпринимательскую деятельность. Город регулярно выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
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