Москва выставила на торги девять участков под спортивные объекты

Москва выставила на торги девять земельных участков под некапитальные спортивные объекты в разных районах столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Права на размещение некапитальных объектов получат победители открытых аукционов, которые пройдут в конце сентября – начале октября. С инвесторами подпишут договоры на три года», - сказал Ефимов.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что самый большой участок находится на Измайловском шоссе, близ Серебряно-Виноградного пруда. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров.

Также имеются два объекта на территории Восточного административного округа, в районах Косино-Ухтомское и Преображенское. На юго-востоке столицы – три лота площадью от 4,5 до 10 тысяч «квадратов» вдоль Волгоградского проспекта.

Два объекта можно будет разместить в поселке Рогово Троицкого административного округа. Один участок площадью три тысячи квадратных метров находится на Школьной улице. Второй – напротив жилмассива на Юбилейной улице.

Последний лот расположен рядом с Хибинским сквером на северо-востоке Москвы.

Москва активно развивает предпринимательскую деятельность. Город регулярно выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.

