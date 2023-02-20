Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
В январе 2023 года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч «квадратов» разной недвижимости, в том числе 506 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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По его словам, доля инвесторских проектов в общем количестве новых объектов превысила 60%, а общая площадь недвижимости, которая будет построена за счет внебюджетных средств, составит 451 тысячу «квадратов». Бочкарев отметил, что девелоперы также хотят развивать и социальную инфраструктуру. Так, в четырех столичных районах будет построено три школы и два детских сада. Таким образом, в ТиНАО появится почти 3,5 тысячи мест для обучения детей. Кроме того, в районах Текстильщики и Митино возведут дошкольные учреждения на 300 и 90 мест.
Отмечается, что в первый месяц года также были оформлены разрешения на возведение Центра здравоохранения в Хорошево-Мневниках и храмового комплекса в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в районе Внуково. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что самое большое количество разрешений было выдано в Новомосковском, Западном и Зеленоградском административных округах.
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