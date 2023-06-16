Москва выдала компаниям более 240 млрд рублей льготных кредитов

С марта прошлого года столичные компании получили более 240 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям, которые модернизируют свои производственные площадки или реализуют строительство нежилых объектов, снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность», - сказал Ефимов.

В конце июля прошлого года ставку по льготным кредитам снизили с 9% до 3%. Максимальный размер кредита также увеличили с одного до трех миллиардов рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что увеличение вложений в улучшение площадок обеспечит около 30 столичным промышленным производителям занять освободившиеся ниши на российском рынке. Это также поспособствует повышению эффективности работы и качества производимых товаров.

