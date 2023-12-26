Москва вошла в число лидеров ежегодного рейтинга Минэкономразвития
В 2023 году Москва вошла в высшую группу рейтинга оценки влияния правовых актов на экономику региона, составляемый Минэкономразвития РФ. Об этом сообщила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Город усовершенствовал процедуры оценки влияния правовых актов на экономику. Это позволило Москве повысить позиции в рейтинге Минэкономразвития и войти в высшую группу. Благодаря этим решениям столичный бизнес сможет экономить около 300 миллионов рублей ежегодно», – добавила она.
В этом году количество прошедших оценку актов в сравнении с прошлым годом выросло в 3,5 раза, предельные сроки оценки сократились в 2,5 раза. Департамент экономической политики и развития столицы провел экспертизу влияния на экономику города 50 нормативных правовых актов. Рекомендации по внесению изменений были даны более чем для 65% документов. В дальнейшем проведенная работа позволит бизнесу ежегодно экономить около 300 миллионов рублей.
При расчете ежегодного рейтинга Минэкономразвития учитывается более 20 показателей. Все регионы по результатам оценки ранжируются по пяти группам: неудовлетворительная, удовлетворительная, средняя, хорошая и высшая. В 2023 году в высшую группу помимо Москвы вошли Краснодарский и Хабаровский края, республики Чувашия, Коми, Башкирия, Новосибирская, Смоленская, Амурская, Тюменская, Саратовская, Свердловская, Липецкая, Белгородская, Ленинградская, Самарская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
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