Москва в этом году выделила 22 гектара земли для возведения коммерческих объектов

Столица предоставила инвесторам девять земельных участков для возведения коммерческой недвижимости в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2023 года город без проведения торгов предоставил инвесторам 22 гектара земли для возведения девяти коммерческих объектов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. В городе появятся многофункциональные центры, общественно-деловые комплексы, паркинги и другие объекты. Они должны быть возведены в течение пяти лет в рамках реализации масштабных инвестпроектов», – отметил Владимир Ефимов.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

Уточняется, что инвесторы должны будут возвести их в течение пяти лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, представляющих собой форму сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут быть производственные комплексы, социальные, спортивные, транспортные объекты, деловые и культурно-досуговые центры.

Кроме того, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самый крупный участок площадью почти 15,9 гектара столица предоставила инвестору на северо-западе города для возведения многофункционального центра площадью около 250 тысяч квадратных метров. Девелоперы на юго-востоке и юге Москвы возведут по два объекта, еще по одному участку выделено в центре столицы и в ТиНАО. На северо-западе Москвы инвесторы получили участок площадью 2,1 гектара. На западе города рядом со станцией метро «Кунцевская» на 1,2 гектара земли появится общественно-деловой комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров, отметил Гаман.

