Москва упростит условия получения кредитов для предприятий города

Правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком. Его цель - улучшение условий получения финансовой помощи для столичных обрабатывающих предприятий по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства расширяет сотрудничество с крупнейшими банками страны, улучшая доступность финансовой помощи для столичной промышленности. Подписанное соглашение направлено на взаимодействие в области развития промышленной политики города и механизмов поддержки предприятий», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, стороны намерены создать максимально комфортные условия для заемщиков, в том числе снизить нагрузку в сборе документов.

В свою очередь председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева выразила уверенность, что подписанное соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий Москвы.

Сейчас МФППиП предлагает восемь видов целевых займов. Среди них покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения. Кредиты выдаются по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа может составить до 300 миллионов рублей. Кроме того, с марта 2022 года запущена программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. С апреля 2023 года город расширил ее на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия.

