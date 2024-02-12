Москва с лета 2021 года подписала с инвесторами 140 договоров о передаче соцобъектов

С июля 2021 года входящие в структуру Стройкомплекса органы власти и девелоперы подписали 140 договоров для обеспечения Москвы социально-значимыми объектами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках этих договоров городу передается 264 социальных объекта на 106 820 мест. В их числе 105 школ на 72 400 мест, 148 детских садов на 31 940 мест, 7 поликлиник на 2 480 посещений в смену, а также 5 объектов улично-дорожной сети», - сказал он.

По словам заммэра, до перехода на проектное финансирование застройщики возводили социальные объекты за счет собственных или кредитных средств, либо средств от продажи квартир. Он отметил, что эта схема имела недостатки.

«Во-первых, зачастую соцобъекты значительно отставали от жилья по срокам строительства. Во-вторых, школы и детские сады передавались исключительно путем дарения. То есть, застройщик на любой стадии мог передумать и отдать объект коммерческому оператору. В-третьих, зачастую город не мог принять объект из-за несоответствия городским требованиям», - уточнил Бочкарев.

Правительство Москвы разработало более эффективный механизм взаимодействия города и застройщиками, благодаря которому столица может планировать обеспеченность жилой застройки и контролировать сроки их строительства.

