Москва представит инвестиционный потенциал на AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Сергей Черёмин выступит на сессии лидеров «The Art of Diplomacy: FDI as a Catalyst for Global Unity», примет участие в министерском круглом столе по инвестициям «A New Globalized World: Building Bridges – Building Wealth». Глава департамента расскажет о подходе Москвы к международному взаимодействию, лучших практиках по развитию бизнес-среды и экономическому партнёрству. Кроме того, Черёмин выступит в роли модератора на сессии «Международный Муниципальный Форум БРИКС: перспективы развития, новые модели сотрудничества».

Представители Москвы каждый год принимают участие в AIM Congress 2025 в Абу-Даби - одной из крупнейших инвестиционных площадок Ближнего Востока. Это способствует развитию международного сотрудничества российской столицы, обмену опытом и привлечению новых партнёров для реализации городских и экономических инициатив.