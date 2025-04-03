Москва представит инвестиционный потенциал на AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Российская столица примет участие в инвестиционном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. В рамках программы мероприятия в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 7 по 9 апреля пройдет презентация инвестиционного потенциала Москвы. Делегацию правительства столицы РФ возглавит министр Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

Он раскроет существующие возможностях для зарубежных инвесторов, расскажет о мерах поддержки бизнеса. В презентации также примут участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Стенд правительства Москвы на AIM Congress 2025 представит ключевые инвестиционные проекты и технологические решения в сферах экономики, транспорта, градостроительства и инноваций. Представители российской столицы также примут участие в ключевых дискуссиях форума.

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы за год вырос на 4,4%

Сергей Черёмин выступит на сессии лидеров «The Art of Diplomacy: FDI as a Catalyst for Global Unity», примет участие в министерском круглом столе по инвестициям «A New Globalized World: Building Bridges – Building Wealth». Глава департамента расскажет о подходе Москвы к международному взаимодействию, лучших практиках по развитию бизнес-среды и экономическому партнёрству. Кроме того, Черёмин выступит в роли модератора на сессии «Международный Муниципальный Форум БРИКС: перспективы развития, новые модели сотрудничества».

Представители Москвы каждый год принимают участие в AIM Congress 2025 в Абу-Даби - одной из крупнейших инвестиционных площадок Ближнего Востока. Это способствует развитию международного сотрудничества российской столицы, обмену опытом и привлечению новых партнёров для реализации городских и экономических инициатив.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: пресс-служба МЦМС
ТЕГИ:ОАЭМоскваЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры