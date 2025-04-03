Москва представит инвестиционный потенциал на AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Российская столица примет участие в инвестиционном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. В рамках программы мероприятия в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 7 по 9 апреля пройдет презентация инвестиционного потенциала Москвы. Делегацию правительства столицы РФ возглавит министр Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

Он раскроет существующие возможностях для зарубежных инвесторов, расскажет о мерах поддержки бизнеса. В презентации также примут участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Стенд правительства Москвы на AIM Congress 2025 представит ключевые инвестиционные проекты и технологические решения в сферах экономики, транспорта, градостроительства и инноваций. Представители российской столицы также примут участие в ключевых дискуссиях форума.