Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы за год вырос на 4,4%
Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
По словам градоначальника, вложения выросли на 4,4%.
«На столицу пришлось свыше 20 процентов от общего объема российских инвестиций. Из этой колоссальной суммы 0,8 триллиона инвестировало Правительство Москвы», — написал мэр.
Собянин уточнил, что средства направили в том числе на строительство жилья, школ, больниц, метро, спорткомплексов.
Правительство России инвестировало в город около 400 млрд рублей. При этом основной объем вложений в экономику столицы привлекли крупные, средние и малые предприятия, которые продолжили реализацию своих планов развития.
Свыше 35% инвестиций (2,8 трлн рублей) направили на приобретение машин и оборудования - станков, компьютеров и других систем, 20% (свыше 1,5 трлн) - на объекты интеллектуальной собственности, свыше 25% (более 2 трлн) - на строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, почти 17% (1,4 трлн) - на строительство жилья.
Собянин подчеркнул, что масштабные инвестиции - основной драйвер развития Москвы, гарантия устойчивого функционирования экономики города, создания рабочих мест, роста уровня жизни. Правительство столицы продолжит создавать благоприятные условия для инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru