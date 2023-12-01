Москва представила исследование по изменению климата на конференции ООН в Дубае

Международный рейтинг «Климатическая повестка городов мира» был представлен Москвой на глобальной Конференции ООН по изменению климата, которая 30 ноября открылась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Об этом рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, это аналитический доклад, составленный на основе опыта 20 крупнейших мегаполисов, который раскрывает основные приоритеты городов по противодействию изменению климата и лучшие практики в этой сфере.

«Изменение климата – один из ключевых вызовов для человечества. При этом важнейшую роль в решении этого вопроса играют города. Являясь центрами экономического роста и обеспечивая 80 процентов мирового ВВП, города вместе с этим несут высокие климатические риски: по оценкам ООН, на них приходится около 70% от общего объема выбросов парниковых газов», – отметила Багреева.

Исследование проводилось по пяти ключевым направлениям климатической повестки: производство и потребление энергии, транспортная система, зеленые пространства и система обращения с отходами. Москва, согласно рейтингу, заняла четвертое место, уступив лишь Лондону, Парижу и Берлину, обогнав Токио, Нью-Йорк, Пекин и Сеул.

«Москва - один из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира, где около 95% программных бюджетных расходов соответствуют этим принципам», - подчеркнула глава департамента.

Среди важных преимуществ российской столицы, она назвала – обширные зеленые территории и активное развитие экологически чистого общественного транспорта.

«Хорошие результаты отмечаются и в сфере энергопотребления, что свидетельствует об успехах реализуемой политики по повышению энергоэффективности городского хозяйства», – подчеркнула министр.

В рамках исследования оценивается не только текущее состояние, но и перспективы городов. Исследование соответствует международным стандартам и подходам в области климата. Все источники информации и методология исследования открыты, что делает его прозрачным и воспроизводимым.

