Москва предоставит гарантии по займам для ресурсоснабжающих организаций
Москва может предоставить государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей по кредитам и займам для ресурсоснабжающих организаций в 2023 году. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
Она рассказала, что ресурсоснабжающие организации в настоящее время могут привлекать льготные займы от государственного института развития «ДОМ.РФ» на строительство и модернизацию значимых инфраструктурных объектов по ставке четыре процента годовых.
По словам Марии Багреевой, проект бюджета столицы на следующий год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в качестве обеспечения по таким займам.
Глава департамента также уточнила, что эти средства могут быть направлены на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в проектах комплексного развития территорий и программы реновации.
«Благодаря льготным кредитам, обеспеченным госгарантиями, ресурсоснабжающие организации смогут привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на реализацию новых инвестиционных мероприятий по согласованию с городом», – отметила Мария Багреева.
В Москве такие заявки принимает столичная комиссия по предоставлению государственных гарантий. Обеспечением по кредиту может выступать залог имущества заемщика, банковская гарантия, поручительство юридического лица
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- В США назвали наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена
- Дипломат Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна
- Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд
- Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
- Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации
- Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц
- Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации
- Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»
- Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок
- Экономист спрогнозировал стоимость бензин в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru