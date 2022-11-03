Москва предоставит гарантии по займам для ресурсоснабжающих организаций

Москва может предоставить государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей по кредитам и займам для ресурсоснабжающих организаций в 2023 году. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Она рассказала, что ресурсоснабжающие организации в настоящее время могут привлекать льготные займы от государственного института развития «ДОМ.РФ» на строительство и модернизацию значимых инфраструктурных объектов по ставке четыре процента годовых.

По словам Марии Багреевой, проект бюджета столицы на следующий год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в качестве обеспечения по таким займам.

Глава департамента также уточнила, что эти средства могут быть направлены на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в проектах комплексного развития территорий и программы реновации.

«Благодаря льготным кредитам, обеспеченным госгарантиями, ресурсоснабжающие организации смогут привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на реализацию новых инвестиционных мероприятий по согласованию с городом», – отметила Мария Багреева.

В Москве такие заявки принимает столичная комиссия по предоставлению государственных гарантий. Обеспечением по кредиту может выступать залог имущества заемщика, банковская гарантия, поручительство юридического лица

