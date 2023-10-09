Москва предлагает землю под точку общепита в Молжаниновском районе

Москва выставила на торги по аренде земельный участок в Молжаниновском районе на севере города под строительство здания для заведения общественного питания. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

Лот площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположен рядом с Ленинградским шоссе по адресу: Охтинский проезд, участок 8/1. С победителем подпишут договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить здесь здание общей площадью до 765 квадратных метров и высотой до 15 метров. В последствии арендатор земельного участка сможет воспользоваться исключительным правом на его приобретение.

Размер годовой арендной платы определится в ходе торгов, которые назначены на 26 октября. Заявки на участие принимаются до 23 октября. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах публикуется на Инвестиционном портале Москвы.

В разделе «Имущество от города» представлены все данные по лотам: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.

