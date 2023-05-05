Москва предлагает бизнесу открыть продовольственный магазин в районе Люблино
Москва предлагает малому бизнесу открыть продуктовый магазин на юго-востоке города в районе Люблино. На аукцион выставлено право заняться торговлей в павильоне на Краснодонской улице. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Нестационарный торговый объект площадью 56,5 кв. м расположен в микрорайоне с плотной жилой застройкой, образовательными учреждениями и офисами. По соседству находятся остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки.
Заявки на аукцион принимаются до 12 мая включительно. Торги назначены на 17 мая на базе электронной площадки «Росэлторг». Победитель на пять лет получит в пользование временное сооружение с торговым залом. Ориентировочный ассортимент магазина может включать молоко и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и рыбную гастрономию, овощи и фрукты, мороженое и прохладительные напитки, бакалею, иную продукцию.
Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» на сегодня представлено более шести тысяч объектов недвижимости. База ресурса обновляется каждый день.
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