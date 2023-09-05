Москва предлагает бизнесу коммерческое помещение у метро «Молодежная»
Российская столица выставил на открытке торги коммерческое помещение свободного назначения в районе Кунцево в Западном административном округе. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Лот расположен на первом этаже многоквартирного дома по Ярцевской улице - всего в 100 метрах от станции метро «Молодежная». Площадь объекта составляет 546 квадратных метров. Помещение имеет отдельный вход с улицы и витринное остекление, высота потолков варьируется от трех до четырех метров.
Объект подключён к инженерным коммуникациям. Победитель торгов, при желании, может разместить там офис, предприятия торговли или сферы услуг, либо объект производственно-складского назначения.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября, включительно. Торги назначены на 25 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участников необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.
Вся необходимая информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» представлены данные по лотам: фотографии, документация, условия и форма реализации. Городские торги проводятся в дистанционном формате – от момента публикации до подписания соглашения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о покушении на главу таможни ЛНР
- Сбитый над Истрой БПЛА оказался без взрывчатки
- Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения целей
- Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
- СМИ: Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ
- РБК: Снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу предложат новую должность
- Начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в сети
- СМИ: ЕС использует отсутствие Путина и Си Цзиньпина на G20
- Hürriyet: Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после ГА ООН
- На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru