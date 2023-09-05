Москва предлагает бизнесу коммерческое помещение у метро «Молодежная»

Российская столица выставил на открытке торги коммерческое помещение свободного назначения в районе Кунцево в Западном административном округе. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Лот расположен на первом этаже многоквартирного дома по Ярцевской улице - всего в 100 метрах от станции метро «Молодежная». Площадь объекта составляет 546 квадратных метров. Помещение имеет отдельный вход с улицы и витринное остекление, высота потолков варьируется от трех до четырех метров.

Объект подключён к инженерным коммуникациям. Победитель торгов, при желании, может разместить там офис, предприятия торговли или сферы услуг, либо объект производственно-складского назначения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября, включительно. Торги назначены на 25 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участников необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся необходимая информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» представлены данные по лотам: фотографии, документация, условия и форма реализации. Городские торги проводятся в дистанционном формате – от момента публикации до подписания соглашения.

