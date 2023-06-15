Москва помогла промышленности получить займы на развитие производства и экспорта

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) с начала года выдал четырем предприятиям целевые займы на развитие производств и экспортной деятельности. Общая сумма составила более 600 миллионов рублей, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«С начала года целевые займы от города были выданы столичным производителям роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу», - уточнил он.

Кредиты МФППиП выдает по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа может составить до 300 миллионов рублей.

На предприятиях, получивших финансовую помощь, трудится порядка 900 человек.

«Целевая финансовая поддержка в виде кредитов по ставкам ниже банковских позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест. Это способствует росту экономики столицы», – отметил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

МФППиП предлагает восемь видов целевых займов.