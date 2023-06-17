Москва получила более 900 тысяч упаковок препаратов по офсетному контракту

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» поставил городу в рамках офсетного контракта более 900 тысяч упаковок медпрепаратов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Москва подписала офсетное соглашение с компанией «Биокард» ещё в 2017 году по поставке препаратов для лечения рака и аутоиммунных заболеваний.

«С 2021 года в столичные медучреждения в рамках контракта начали поступать медпрепараты», – рассказал Овчинский.

На площадке в Алабушеве сейчас производят 40 наименований различных лекарств, при этом 29 – в рамках офсетного контракта.

Компания-производитель как резидент особой экономической зоны и имеет право на налоговые льготы, позволяющие направлять сэкономленные средства на собственное развитие.

