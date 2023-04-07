Москва подписала соглашение с НРА о сотрудничестве в области ESG

Московские власти подписали договор о партнерстве с Национальным Рейтинговым Агентством (НРА). Целью соглашения явилась реализация совместных проектов, нацеленных на устойчивое развитие. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в 2022 году выполнялась активная работа над ESG-концепцией развития столицы и созданием ESG-профиля российских субъектов, учитывающего индивидуальные особенности развития регионов. Таким образом, отметил Овчинский, совместная работа с одним из передовых российских рейтинговых агентств явилась существенным прогрессом к закреплению Москвы как методологического центра по внедрению ESG-повестки, строящейся на ключевых принципах Целей устойчивого развития. Сейчас ведется работа над проектом, который даст возможность отслеживать и перенимать наиболее удачные решения у крупных городов и регионов ЕАЭС, подчеркнул глава департамента.

В рамках договора предполагается осуществление совместных исследований, проектов, рэнкингов и исследований, нацеленных на совершенствование инвестиционного климата, применение подходов и принципов социальной, экологической и управленческой ответственности. Все это даст возможность создать новый импульс для городов и регионов ЕАЭС по ускорению межрегиональной интеграции и инвестиционной активности.

По словам гендиректора НРА Татьяны Григорьевой, в течение десятилетия агентство исследует инвестиционную привлекательность российских регионов. Она отметила, что Москва год за годом сохраняет передовые позиции в части инвестиционного климата и наиболее успешных практик устойчивого развития. Григорьева особо подчеркнула важность сотрудничества со столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики и выразила уверенность на его плодотворное продолжение.

Сегодня Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы успешно реализует проекты по 8 Целям устойчивого развития из 17.

