Москва поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей
Общий объем контрактов, которые Москва заключила с представителями малого бизнеса, по итогам первого квартала 2020 года превысил 83 миллиарда рублей. А это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет Москва 24.
Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе столичных властей. Она, по словам Ефимова, была направлена на увеличение присутствия малого бизнеса в экономике мегаполиса.
В свою очередь, руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что инструментом, который позволил расширять количество добросовестных исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, стал, в том числе, и портал поставщиков.
Напомним, он появился в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Портал помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, а также дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений. В настоящий момент с порталом работают около 170 тысяч поставщиков. Каталог уникальных товаров, работ и услуг одержит более 485 тысяч наименований.
Ранее НСН писала, что столичные власти решили сохранить налоговые льготы для бизнеса в размере 106 миллиардов рублей, утверждённые до начала ограничений, введённых на фоне борьбы с COVID-19. Три пакета антикризисных мер предоставят льготы ещё на 70 миллиардов рублей почти 21 тысяче московских компаний. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Напомним, изначально для столичных предпринимателей были предусмотрены льготы по налогу на имущество, прибыль, по земельному и транспортному налогам. Ряд бизнесменов получит возможность уплачивать налоги налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Впервые зарегистрировавшиеся ИП получат двухлетние налоговые каникулы, как и планировалось.
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