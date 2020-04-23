Москва поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей

Общий объем контрактов, которые Москва заключила с представителями малого бизнеса, по итогам первого квартала 2020 года превысил 83 миллиарда рублей. А это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет Москва 24.

Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе столичных властей. Она, по словам Ефимова, была направлена на увеличение присутствия малого бизнеса в экономике мегаполиса.

В свою очередь, руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что инструментом, который позволил расширять количество добросовестных исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, стал, в том числе, и портал поставщиков.

Напомним, он появился в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Портал помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, а также дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений. В настоящий момент с порталом работают около 170 тысяч поставщиков. Каталог уникальных товаров, работ и услуг одержит более 485 тысяч наименований.