Москва передала в аренду частным организациям шесть спортивных объектов в 2023 году

В 2023 году Москва передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, сообщила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется Департаментом спорта и Департаментом экономической политики и развития города Москвы. По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг», – рассказала она.

Так, частным организациям были переданы теннисный корт площадью более тысячи квадратных метров, спортивный зал в 840 квадратных метров и три спортивных комплекса. Отмечается, что программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства. Начальная цена арендной ставки на торгах стартует от пяти тысяч рублей с НДС за квадратный метр. Также вне программы частному лицу был передан манеж на 2,1 тысячи квадратных метров на 15 лет. По словам Багреевой, инвестор проведет его модернизацию и переоборудует в крытое ледовое поле.

