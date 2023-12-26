Москва передала в аренду частным организациям шесть спортивных объектов в 2023 году
В 2023 году Москва передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, сообщила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется Департаментом спорта и Департаментом экономической политики и развития города Москвы. По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг», – рассказала она.
Так, частным организациям были переданы теннисный корт площадью более тысячи квадратных метров, спортивный зал в 840 квадратных метров и три спортивных комплекса. Отмечается, что программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства. Начальная цена арендной ставки на торгах стартует от пяти тысяч рублей с НДС за квадратный метр. Также вне программы частному лицу был передан манеж на 2,1 тысячи квадратных метров на 15 лет. По словам Багреевой, инвестор проведет его модернизацию и переоборудует в крытое ледовое поле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru