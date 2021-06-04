Москва и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Российская столица договорилась с оператором платёжной системы «Мир» о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в городском транспорте. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение заключено на семь лет, оно будет автоматически продлеваться на аналогичный срок по согласию сторон. Оно оговаривает сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Речь, в частности, идёт о развитии информационно-платежных услуг при безналичной оплате проезда общественного и шерингового - on-demand – транспорта. Предполагается создание единой мобильной платформы – MaaS; внедрение виртуального варианта транспортной карты «Тройка».

В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами

Кроме того, будет развиваться система безналичной оплаты посредством карты «Мир» смешанных поездок «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта, перевозки грузов, времени паркинга, также проезда по платным автотрассам. Предполагается также развитие инновационных способов оплаты проезда - СБП, FacePay и ряда других.

Среди прочего, сотрудничество с оператором платежной системы поможет столице внедрить систему скидок на проезд – пассажиры получат возможность экономить при использовании нескольких видов городского транспорта. По данным московских властей, в 2020 году количество бесконтактных платежей на турникетах метро выросло на 77% по сравнению с предыдущим годом и превысило 50 миллионов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:МоскваТранспортКарта Мир
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры