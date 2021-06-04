Москва и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта
Российская столица договорилась с оператором платёжной системы «Мир» о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в городском транспорте. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение заключено на семь лет, оно будет автоматически продлеваться на аналогичный срок по согласию сторон. Оно оговаривает сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Речь, в частности, идёт о развитии информационно-платежных услуг при безналичной оплате проезда общественного и шерингового - on-demand – транспорта. Предполагается создание единой мобильной платформы – MaaS; внедрение виртуального варианта транспортной карты «Тройка».
Кроме того, будет развиваться система безналичной оплаты посредством карты «Мир» смешанных поездок «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта, перевозки грузов, времени паркинга, также проезда по платным автотрассам. Предполагается также развитие инновационных способов оплаты проезда - СБП, FacePay и ряда других.
Среди прочего, сотрудничество с оператором платежной системы поможет столице внедрить систему скидок на проезд – пассажиры получат возможность экономить при использовании нескольких видов городского транспорта. По данным московских властей, в 2020 году количество бесконтактных платежей на турникетах метро выросло на 77% по сравнению с предыдущим годом и превысило 50 миллионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- В Белоруссии осудили создателей Telegram-канала «Водители 97%»
- Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «накатом» на Россию
- Россия увеличила число пограничников в Армении
- Россиянам вернули почти 1 млрд рублей по программе детского кешбэка
- В Сербии назвали результаты исследования «Спутника V» блестящими
- Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата
- Еврокомиссия объявила об антимонопольном расследовании в отношении Facebook
- Песков заявил, что график Путина возвращается в офлайн-режим
- СМИ: российскую теннисистку Сизикову задержали по подозрению в подставном матче
- Новак заявил об отсутствии в РФ дефицита топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru