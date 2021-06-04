Москва и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Российская столица договорилась с оператором платёжной системы «Мир» о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в городском транспорте. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение заключено на семь лет, оно будет автоматически продлеваться на аналогичный срок по согласию сторон. Оно оговаривает сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Речь, в частности, идёт о развитии информационно-платежных услуг при безналичной оплате проезда общественного и шерингового - on-demand – транспорта. Предполагается создание единой мобильной платформы – MaaS; внедрение виртуального варианта транспортной карты «Тройка».