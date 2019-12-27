Москва и Киев откажутся от взаимных газовых претензий с 1 января

Министр заявил в эфире «России 24», что стороны с 1 января снимают все взаимные финансовые претензии, а также отзывают аресты на имущество по ранее вынесенным решениям по судебным искам, отмечает RT.

Ключевое соглашение по транзиту газа через территорию Украины было заключено 21 декабря. Срок контракта составит пять лет.

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках вердикта Стокгольмского арбитражного суда. Как объяснил позднее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, эта сумма «капля в море» на фоне других финансовых претензий, которые предъявляла украинская сторона, передает Ura.ru

