Москва, ХМАО и ЯНАО возглавили ТОП регионов по экономическому потенциалу

Отмечается, что «Индекс экономического потенциала регионов РФ. Топ-35» по итогам II квартала этого года был составлен с учётом данных Росстата и ФНС, в том числе уплаченного НДС, уровня заработной платы в регионе и другим параметрам.

Кроме Москвы, ХМАО и ЯНАО, в десятку сильнейших вошли Санкт-Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Татарстан и Свердловская область, поделившие седьмое место, а также Иркутская, Тюменская и Ленинградская области.

На позициях с 11-й по 20-ю расположились Нижегородская и Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, Вологодская область, Башкирия, поделившие 17-е место Самарская и Новосибирская области, а также Приморский край, Тульская и Кемеровская области.

Ростовская область, Коми, Ярославская, поделившие 23-е место Оренбургская и Омская области, Сахалинская, Воронежская области, Якутия, Белгородская, Томская, Мурманская, Калининградская и Волгоградская области оказались в третьей десятке. Замкнули ТОП-35 Владимирская, Рязанская области, Хабаровский край, Чукотка и Астраханская область.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

