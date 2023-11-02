Московское предприятие разработало сервис для оптимизации работы крупных компаний

Московское предприятие «Моситлаб», входящее в группу компаний «Москабельмет», разработало сервис ORDER, обладающий продуманным интерфейсом и широким функционалом. Он дает возможность оптимизировать работу крупных фирм в одной системе. Об этом заявил министр правительства Москвв, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



По его словам, разработка компании «Моситлаб» может использоваться практически любыми крупными предприятиями, в том числе промышленными комплексами, заводами, особыми экономическими зонами и технопарками. Овчинский добавил, что такая система позволяет существенно увеличить эффективность производства и сократить трудозатраты.



Благодаря ORDER компании могут регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска на транспорт и посетителей, осуществлять контроль за ними, работать с документами, передавать показания индивидуального прибора учета пользователей и так далее в одном окне.



Так, пользователи сервиса смогут загружать карты своего предприятия и отправлять их на почту, получать данные по задолженности и скачивать документы аренды и получать информацию по задолженности. Также охранники смогут из своих личных кабинетов подавать сигналы тревоги. Для доступа к административным или пользовательским интерфейсам можно использовать мобильное приложение и веб-браузер.



По словам гендиректора группы компаний Павла Морякова, все вышеперечисленные функции делают ORDER удобным инструментом. Он добавил, что сегодня созданные ИТ-компанией технологии эксплуатируются на производствах «Москабельмет». Моряков добавил, что это дает возможность улучшать экономические показатели компании и демонстрировать эффективность таких решений потенциальным клиентам.



Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

