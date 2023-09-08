Московское предприятие на 25% увеличило выпуск промышленного оборудования

Столичное предприятие по производству промышленного оборудования BIGPRINTER с января по август текущего года выпустило более 40 принтеров, устройств цифровой резки и фрезерования, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что сегодня в Москве работает более 260 машиностроительных предприятий, на них трудятся свыше 11700 человек, при этом отрасль продолжает развиваться и на внешнем, и на внутреннем рынках, предлагая революционные разработки и увеличивая выпуск товаров.

Мощности BIGPRINTER находятся на двух заводах. Их общая площадь — порядка 10 тысяч «квадратов», а в компании трудятся не менее 50 человек, отметил Овчинский.

Росту производства принтеров поспособствовал уход с российского рынка ряда зарубежных предприятий. Если раньше предприятие поставляло продукцию в дальнее зарубежье (США, Евросоюз, ЮАР, Индию и так далее), то сейчас оно активно работает на импортозамещение и поставляет оборудование на отечественный рынок.

По словам директора предприятия по маркетингу Сергея Белокурова, у предприятия есть ресурсы и желание воплощать в жизнь масштабные проекты по импортозамещению и увеличивать объемы производства. Высокотехнологичные и высокоточные решения открывают новые возможности для роста, подчеркнул он. Белокуров также пообещал, что предприятие выпустит на 40% больше изделий до конца 2023 года, чем в прошлом году.

Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

