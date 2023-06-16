Московское правительство и ПАО «Россети Московский регион» договорились о сотрудничестве

Московское правительство и одна из самых крупных распределительных электросетевых российских организаций «Россети Московский регион» договорились о сотрудничестве в сфере мониторинга технологического присоединения к электросетям вновь строящихся индустриальных парков и площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Договор заключили на полях XXVI Петербургского международного форума глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и гендиректор компании Петр Синютин.



Отмечается, что стороны будут осуществлять контроль над технологическим присоединением и выполнением договора о компенсации затрат при техприсоединении к электросетям строящихся индустриальных площадок ОЭЗ и парков.



По словам Овчинского, сегодня ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя шесть площадок суммарной площадью 260 га. На них трудятся не менее 200 инновационных предприятий, из которых порядка 90 из них обладают статусом резидента ОЭЗ и пользуются существенными налоговыми льготами. Глава департамента добавил, что компании также получат субсидию на техприсоединение к инженерным сетям до 100 млн рублей в год, причем эта сумма компенсирует до половины расходов.



Кроме того, стороны дали обязательство принимать обоюдные меры реагирования для соблюдения процедур и сроков технологического присоединения к электросетям.



По словам Синютина, его компания всегда ответственно подходила к качественной и бесперебойной подаче электроэнергии на новые объекты инфраструктуры Москвы. Он также подчеркнул, что сегодня идет работа по возведению электросетевой инфраструктуры для площадок ОЭЗ «Технополис Москва».

