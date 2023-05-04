Московский завод увеличил объем выпуска металлообрабатывающего инструмента на 28%

Объем производства металлообрабатывающего инструмента на Московском инструментальном заводе в первом квартале текущего года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В связи с ростом количества заказов столичное предприятие планирует нарастить объем выпуска еще на 20%. Локальные заводы, в свою очередь, успешно решают задачи по замещению продукции, которую раньше представляли зарубежные компании, добавил Овчинский.

Генеральный директор завода Андрей Царегородцев уточнил, что на сегодняшний день в ассортименте выпускаемой продукции имеются полные аналоги изделий мировых лидеров отрасли. В некоторых случаях российское качество превосходит зарубежное.

Среди заказчиков у Московского инструментального завода оказались предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, а также нефтегазовые компании. Компания также поставляет свою продукцию белорусским и казахстанским заказчикам.

