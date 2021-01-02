Московский суд арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка

Суд наложил арест «на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось, в том числе на денежные средства (включая денежные средства, которые поступят на счета в будущем)», - говорится в определении. В документе указано конкретное имущество отдельных фигурантов дела, которое подпадает под судебные санкции – речь идет о земельных участках главы наблюдательного совета Юрия Матвеева, а также квартирах и другой недвижимости членов набсовета Владимира Гезина, Натальи Ивановой, Игоря Дубова, Льва Новикова, Максима Щербакова, Ольги Боргардт.

Ответственными по долгам Инвестбанка арбитражным судом Москвы в июле 2019 года признаны 19 экс-банкиров. По оценке АСВ в марте 2017 года, общий размер субсидиарной ответственности превысил 40,5 миллиарда рублей.

Инвестбанк лишился лицензии в декабре 2013 года, в марте 2014 года был признан банкротом.

