Московский суд арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка

Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на активы 19 бывших руководителей Инвестбанка, который признан банкротом в 2014 году. Экс-банкиры субсидиарно отвечают за его неисполненные обязательства, оцененные примерно в 40 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Полиция задержала президента Федерации хоккея Москвы

Суд наложил арест «на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось, в том числе на денежные средства (включая денежные средства, которые поступят на счета в будущем)», - говорится в определении. В документе указано конкретное имущество отдельных фигурантов дела, которое подпадает под судебные санкции – речь идет о земельных участках главы наблюдательного совета Юрия Матвеева, а также квартирах и другой недвижимости членов набсовета Владимира Гезина, Натальи Ивановой, Игоря Дубова, Льва Новикова, Максима Щербакова, Ольги Боргардт.

Ответственными по долгам Инвестбанка арбитражным судом Москвы в июле 2019 года признаны 19 экс-банкиров. По оценке АСВ в марте 2017 года, общий размер субсидиарной ответственности превысил 40,5 миллиарда рублей.

Инвестбанк лишился лицензии в декабре 2013 года, в марте 2014 года был признан банкротом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Арбитражный СудБанкротствоБанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры