Московский производитель отправил машины для детей в картодром Зеленограда

Московский производитель картов отправил машины для обучения детей в зеленоградский картодром «ГБУ Талисман», рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Ранее зеленоградский картодром использовал иностранные машины, однако из-за санкций возникли проблемы не только с их поставками, но и с запчастями для технического обслуживания. На замену пришли карты столичного производства – компания PilotKart поставила 20 изделий, предназначенных для обучения детей от шести лет», - отметил он.

При этом машины не только выигрывают в цене, но и не уступают зарубежным аналогам по показателям безопасности. Всего компания представляет линейку из пяти моделей картов, которые востребованы не только в России, но также в Белоруссии и Казахстане.

Генеральный директор компании Олег Коржаков сообщил, что в ближайшее время будет увеличен штат сотрудников предприятия, что позволит увеличить выпуск машин на 10%, а запчастей – на 30%.

Стоит отметить, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться не только крупным компаниям. Ежегодно в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. А дополнительные меры поддержки помогают компаниям покорять зарубежные рынки.