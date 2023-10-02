Московский производитель отправил машины для детей в картодром Зеленограда
Московский производитель картов отправил машины для обучения детей в зеленоградский картодром «ГБУ Талисман», рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Ранее зеленоградский картодром использовал иностранные машины, однако из-за санкций возникли проблемы не только с их поставками, но и с запчастями для технического обслуживания. На замену пришли карты столичного производства – компания PilotKart поставила 20 изделий, предназначенных для обучения детей от шести лет», - отметил он.
При этом машины не только выигрывают в цене, но и не уступают зарубежным аналогам по показателям безопасности. Всего компания представляет линейку из пяти моделей картов, которые востребованы не только в России, но также в Белоруссии и Казахстане.
Генеральный директор компании Олег Коржаков сообщил, что в ближайшее время будет увеличен штат сотрудников предприятия, что позволит увеличить выпуск машин на 10%, а запчастей – на 30%.
Стоит отметить, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться не только крупным компаниям. Ежегодно в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. А дополнительные меры поддержки помогают компаниям покорять зарубежные рынки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: Состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд с начала года
- Школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за сигнализации и поломали ноги
- Посольство Франции: Введение запрета на въезд российских авто изучается
- Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки
- ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в поисках «лучшей жизни»
- Пушилин допустил, что ВСУ могут начать наступление в октябре
- FT: У раненых солдат ВСУ обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции
- Туристка погибли после падения в горах Сочи
- Хинштейн заявил, что иностранное ПО в Госдуме заменят на отечественное
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru