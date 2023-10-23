Московский производитель изделий с подогревом расширил свою линейку
Столичный производитель одежды и аксессуаров с подогревом Hotwalker увеличил ассортимент на четверть, и на сегодняшний день он включает около 20 наименований. Об этом сообщил министр правительства Москвы руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«В ассортименте бренда обувные стельки, перчатки, сумки для детского питания и многое другое. Сегодня товарная линейка включает около 20 позиций», – рассказал Овчинский.
В прошлом году Hotwalker изготовил около двух тысяч товаров на основе углеродного материала, в том числе сиденья с подогревом, использующиеся на открытых массовых мероприятиях. Компания также использовала свои сидения на трибунах Красной площади во время празднования Дня Победы.
Генеральный директор компании Александр Шапошников отметил, что в качестве нагревательного элемента используется гибкое углеродное волокно, благодаря чему изделия излучают только тепло без примеси электромагнитных спектров без вреда организму человека.
На сегодняшний день в Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. В городе ежегодно открываются 40-50 средних предприятий, и около 100 малых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru