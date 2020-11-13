Московский Международный коммерческий банк лишился лицензии
13 ноября 202008:40
Банк России отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка. Об этом говорится на сайте ЦБ.
Отмечается, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Центробанка. В том числе, занижалась величина сформированных резервов на возможные потери.
Регулятор в течение года уже неоднократно принимал меры и вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru