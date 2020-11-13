Московский Международный коммерческий банк лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Отмечается, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Центробанка. В том числе, занижалась величина сформированных резервов на возможные потери.



Регулятор в течение года уже неоднократно принимал меры и вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.







