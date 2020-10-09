Московский БЦ «Виктория Плаза» оштрафуют за нарушения антиковидных мер

Бизнес-центру «Виктория Плаза» на Бауманской улице в центре Москвы грозит штраф в размере 300 тыс. руб. за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Евгений Елшин.

По его словам, специалисты инспекции выявили ряд нарушений, в частности, не соблюдались требования социального дистанцирования и масочно-перчаточный режим, на входе не было санитайзеров и термометров.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сказал, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом – это последняя мера, на которую пойдут власти города. Решение о введении новых ограничений из-за коронавируса будет приниматься по итогам следующей недели.

При этом, по его словам, в Москве количество тестов и их качество удвоилось, что привело к росту выявляемости заболевших, основная часть которых болеет бессимптомно. При этом доля тяжелобольных, находящихся в реанимации и на ИВЛ, не уменьшается.

