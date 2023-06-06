Московские промышленные компании провели более ста переговоров с байерами из Азии
Столичные промышленные производители провели более ста целевых переговоров с дистрибьютерами из Юго-Восточной Азии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Переговоры прошли в рамках коллективной международной бизнес-миссии в онлайн-формате, организатором выступил центр «Моспром».
В мероприятии участвовали 11 московских компаний, которые презентовали зарубежным партнерам различную технику для обеспечения безопасности, оборудование для дезинфекции помещений и трубопроводы. В общей сложности было проведено более ста переговоров.
По итогам программы была получена первая заявка на поставку комплектующих, отметил Овчинский.
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