Московские промышленные компании провели более ста переговоров с байерами из Азии

Столичные промышленные производители провели более ста целевых переговоров с дистрибьютерами из Юго-Восточной Азии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Переговоры прошли в рамках коллективной международной бизнес-миссии в онлайн-формате, организатором выступил центр «Моспром».

В мероприятии участвовали 11 московских компаний, которые презентовали зарубежным партнерам различную технику для обеспечения безопасности, оборудование для дезинфекции помещений и трубопроводы. В общей сложности было проведено более ста переговоров.

По итогам программы была получена первая заявка на поставку комплектующих, отметил Овчинский.

