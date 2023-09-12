Московские промышленники увеличат поставки на филиппинский рынок
Московские компании по итогам онлайн-переговоров с филиппинскими партнерами договорились увеличить поставки в регион. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он отметил, что бизнес-миссия была организована специалистами Центра «Моспром». По словам Овчинского, центр организовал для 10 экспортоориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора свыше 100 B2B-переговоров с филиппинскими байерами. По итогам бизнес-миссии, указал Овчинский, иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом московской продукции.
Так, в онлайн-переговорах участвовали производители пищевой, авиационной и космической продукции, контактных линз и осветительного оборудования. В частности, компания «Мезоформула» представила рынку Филиппин инъекционные препараты для мезотерапии и активные антиоксидантные пилинги. В свою очередь предприятие «Очаково» представило филиппинским компаниям ассортимент безалкогольных напитков.
Специалисты центра с 2019 года занимаются поддержкой промышленного экспорта Москвы. Они проводят анализ целевых рынков для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Кроме этого, в рамках байерской программы «Моспром» бесплатно оказывает помощь столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за границей, а также обеспечивает участие московских производителей в международных бизнес-миссиях.
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