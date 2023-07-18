Московские предприниматели увеличили энергопотребление на 1,4%

За пять месяцев текущего года коммерческий сектор Москвы поддержал прошлогоднюю положительную динамику и увеличил до 13,7 млрд киловатт-часов потребление электроэнергии, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост использования электроэнергии — один из косвенных параметров развития столичного бизнеса. Ефимов отметил, что наибольший рост продемонстрировала строительная отрасль (637 млн киловатт-часов, прирост на 2,6%). Заммэра полагает, что это объясняется увеличивающимися темпами ввода недвижимости, в частности, инфраструктурных и социальных объектов. Вместе с тем промышленный сектор потребляет энергии столько же, сколько и в прошлом году, — 2,1 млрд киловатт-часов.

Москва — город с развитым производством. Департамент экономической политики и развития города Москвы сообщил, что общий объем энергопотребления в столице с января по май текущего года составил 18,9 млрд киловатт-часов, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

