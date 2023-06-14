Московские экспортеры приняли участие в диджитал-марафоне центра «Моспром»
Центр «Моспром» провел обучающий марафон, целью которого стало повышение компетенций столичных промышленных компаний в сфере диджитал-маркетинга и SEO-продвижения. В нем приняли участие 16 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Главная цель марафона состоит в том, чтобы помочь московским промышленным компаниям усилить позиционирование их продукции на внешних рынках», - отметил он.
По словам Овчинского, программа содержала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов, которые проанализировали готовность выхода компаний на зарубежные рынки.
Обучающий марафон позволил в сжатые сроки получить важные знания по диджитал-маркетингу для выхода на внешний рынок, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения, отметила менеджер по маркетингу Научно-технического центра «Бакор» Татьяна Зимина.
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