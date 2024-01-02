Ефимов: «Московская техническая школа» обучила больше 2,1 тысячи инженеров
«Московская техническая школа» («МТШ») подготовила более 2,1 тысячи сотрудников промышленных предприятий для работы с инновационными производственными технологиями с 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году обучение в «Московской технической школе» прошли около 1,6 тысячи инженеров, общее число выпускников уже превышает 2,1 тысячи человек», - отметил Ефимов.
По его словам, обученные инженеры получили передовые компетенции в областях робототехники, 3D-производства, искусственного интеллекта и других отраслях высоких технологий.
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что партнерская сеть «Московской технической школы» включает 111 организаций. Также в рамках этого проекта открыли 144 образовательных курса, восемь общих направлений и четыре специальных. Овчинский уточнил, что в 2023 году количество программ выросло более чем в 2,5 раза.
С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Серия взрывов прогремела в Киеве
- Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат
- Взрыв разрушил улицу в селе под Воронежем
- Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 человек
- Три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
- Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске
- Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер
- Для россиян изменятся правила проведения экзаменов на права
- Еще один ребенок скончался после субботнего обстрела Белгорода
- Путин: Удар Киева по Белгороду – террористический акт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru