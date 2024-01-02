Ефимов: «Московская техническая школа» обучила больше 2,1 тысячи инженеров

«Московская техническая школа» («МТШ») подготовила более 2,1 тысячи сотрудников промышленных предприятий для работы с инновационными производственными технологиями с 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году обучение в «Московской технической школе» прошли около 1,6 тысячи инженеров, общее число выпускников уже превышает 2,1 тысячи человек», - отметил Ефимов.

По его словам, обученные инженеры получили передовые компетенции в областях робототехники, 3D-производства, искусственного интеллекта и других отраслях высоких технологий.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что партнерская сеть «Московской технической школы» включает 111 организаций. Также в рамках этого проекта открыли 144 образовательных курса, восемь общих направлений и четыре специальных. Овчинский уточнил, что в 2023 году количество программ выросло более чем в 2,5 раза.

С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба КЭПиИЗО
ТЕГИ:Экономика

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