Московская компания выпустила вдвое больше уходовой косметики в этом году
Московское предприятие, выпускающее профессиональную косметику и контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, с начала 2023 года произвело больше миллиона единиц продукции, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, объемы выпуска продукции столичным предприятием «Гельтек-Медика» в январе-октябре этого года более чем в два раза превышают показатели аналогичного периода 2022 года. В частности, компания в 2023 году выпустила на 30% больше контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований.
«В Москве свыше 30 предприятий производят косметические, уходовые и гигиенические средства, удовлетворяя потребности россиян в качественной продукции этого сегмента. Компании стремительно развиваются – расширяют ассортимент и наращивают объемы производства», - отметил Овчинский.
«Гельтек-Медика» производит пилинги, маски, гели, кремы и другую косметическую продукцию. Владелец компании Сергей Кирш рассказал, что производство начиналось с гелей для УЗИ, а потом решили выйти на косметический рынок.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лучшие фото дикой природы появились на транспортных картах «Тройка»
- В МТС выступили против безлимитной раздачи интернета
- В Кузбассе участника украинских «кибервойск» задержали за госизмену
- ВСУ обстреляли брянское село Алейниково
- Курс доллара опускался до 92 рублей впервые с 2 августа
- Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры
- На Урале во время сплава по реке пропали пять туристов
- Умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов
- В Томске арестовали хакера, которого курировали силовые структуры Украины
- Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме «Сокровища гномов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru