Московская компания выпустила вдвое больше уходовой косметики в этом году

Московское предприятие, выпускающее профессиональную косметику и контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, с начала 2023 года произвело больше миллиона единиц продукции, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, объемы выпуска продукции столичным предприятием «Гельтек-Медика» в январе-октябре этого года более чем в два раза превышают показатели аналогичного периода 2022 года. В частности, компания в 2023 году выпустила на 30% больше контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований.

«В Москве свыше 30 предприятий производят косметические, уходовые и гигиенические средства, удовлетворяя потребности россиян в качественной продукции этого сегмента. Компании стремительно развиваются – расширяют ассортимент и наращивают объемы производства», - отметил Овчинский.

«Гельтек-Медика» производит пилинги, маски, гели, кремы и другую косметическую продукцию. Владелец компании Сергей Кирш рассказал, что производство начиналось с гелей для УЗИ, а потом решили выйти на косметический рынок.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

