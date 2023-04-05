Московская компания в 2022 году увеличила выпуск лазерного оборудования в 2 раза

Московский производитель в 2022 году увеличил выпуск лазерного оборудования в 2,2 раза. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. За этот период компания Pokkels выпустила более 100 систем, которые используются в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической и других сферах.

«Лазерные технологии активно применяются в различных производственных направлениях, особенно в металлообработке: резке, очистке, сварке и гравировке практически любых металлов», - добавил Овчинский.

Также компания выпускает лазерную сварку, которая используется на крупных предприятиях и позволяет увеличить производительность в четыре раза.

Со своей стороны, директор по развитию компании Евгений Ключников объяснил, что такие показатели связаны с увеличением узнаваемости бренда. Немаловажную роль, по его словам, сыграло участие компании в пилотных проектах с крупными российскими производителями.

