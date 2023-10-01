Московская компания стала одной из лучших в нацпроекте «Производительность труда»

Проект столичного разработчика и производителя систем автоматического управления авиационными двигателями вошел в тройку лучших работ программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда».



«Один из ведущих производителей автоматического управления авиадвигателей НПП «Темп» имени Ф. Короткова» совместно с инженерным центром предприятия и партнерами работает над запуском пропорциональных гидравлических сервоклапанов, не имеющих отечественных аналогов», – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Владислав Овчинский.



По его словам, эти разработки применяются в авиастроении, металлургии, автомобилестроении и на других важнейших предприятиях промышленности.



«Проект выполнен на высочайшем уровне. Программа «Лидеры производительности» дала новый импульс развитию предприятия. Кроме того, пользуясь всесторонней поддержкой города, направленной на расширение производственных возможностей, мы получили федеральный «задел» в виде современных управленческих знаний и кадровых ресурсов», – рассказал гендиректор НПП «Темп» Денис Иванов.



В августе 2019 года предприятию присвоили статус промышленного комплекса Москвы, благодаря которому производители получают серьезные налоговые льготы. НПП «Темп» выступило заказчиком в федеральной программе подготовки управленческих кадров во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.



Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволяет производителям значительно экономить ресурсы и улучшать технологии. Реализацию нацпроекта в Москве осуществляет Региональный центр компетенций столицы.

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