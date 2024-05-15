Московская компания SAUK завершила испытания RFID-считывателей для промпредприятий
Компания Москвы SAUK закончила заводские испытания RFID-считывателей, которые используются на предприятиях для считывания специальной маркировки на товарах, коробках и устройствах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В 2022 году в столице создали кластер фотоники и микроэлектроники. Он объединяет порядка 60 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий, на которых трудятся более 7,9 тысячи человек», — пояснил он.
В свою очередь руководитель компании SAUK Андрей Красовский сообщил, что новые RFID-считыватели позволят исключить фактор человеческой ошибки. Тестирование новой разработки на предприятии проводили в течение трех лет.
«По рекомендациям пользователей были внесены корректировки и в алгоритмы работы, и в схемотехнику производимых приборов, В итоге мы вышли на серийное производство высококачественных приборов», — рассказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что столичные компании производят для отечественного рынка умные метки, смарт-карты и другую RFID-продукцию. На данный момент в городе реализуется ряд мер, направленных на развитие производства. Московским предпринимателям доступно более 20 системных мер поддержки. В столице функционирует более 4,2 тысячи промышленных компаний.
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