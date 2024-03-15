Московская компания приступит к выпуску универсальных промышленных фильтров
Московский производитель со статусом промышленного комплекса НТЦ «Бакор» запустил в производство линейку фильтровального оборудования универсального назначения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, эти изделия можно применять в пищевой, химической, горнодобывающей и строительной отраслях.
Российские компании сейчас пользуются преимущественно импортными пресс-фильтрами. Запуск линии НТЦ «Бакор» планируется в 2025 году.
Глава департамента обратил внимание на то, что столица оказывает московским предприятиям всестороннюю поддержку, которая позволяет им устойчиво развиваться, укреплять промышленный потенциал региона и технологический суверенитет всей страны.
«Устройство позволяет фильтровать суспензии и в зависимости от задач получать твердую или жидкую форму вещества», – отметил Овчинский.
Заместитель генерального директора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Королев рассказал, что компания располагает всем необходимым для проведения полного цикла НИОКР, начиная от постановки задачи и проведения исследований в собственной лаборатории до проведения полупромышленных испытаний непосредственно на предприятии заказчика.
Он также заверил, что предприятие оказывает сервисную поддержку на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.
Компания пользуется поддержкой города. В 2020 году ей был присвоен статус промышленного комплекса, что позволяет получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию производства и увеличение объемов выпускаемой продукции.
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