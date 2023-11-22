Московский завод начнет выпуск RFID-продукции для сохранения редких животных

Московское предприятие ISBC наладит производство и поставку RFID-продукции для чипирования животных, которые родились от суррогатных самок путем ЭКО. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города столицы Владислав Овчинский.

Рождение животных путем ЭКО позволяет сделать их более здоровыми благодаря подбору и тестированию родителей на генетические заболевания. Это способствует сохранению редких пород собак, а также собак-поисковиков, собак-спасателей и собак-поводырей. Технология чипирования даст возможность идентифицировать таких животных и следить за их здоровьем и вакцинацией.

По словам Овчинского, завод занимается выпуском RFID-меток более 10 лет. Они применяются в различных направлениях: от животноводства до транспортных карт. Сертификацию и право на реализацию пилотных проектов по идентификации и учету животных компания ISBC получила первой в России.

Совместно с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии (ЛДВЦ) предприятие занимается производством шприцов для подкожного чипирования животных.

Гендиректор компании Никита Кожемякин отметил важность того, что технология будет применяться в отношении важнейших помощников людей — служебных собак. Он подчеркнул, что с радостью поддержит проект ЛДВЦ по спасению редких видов животных и поддержанию их здоровья.

Чтобы решить эту задачу, ученые открыли совместную лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий и создали методики эмбриотрансфера. Уже удалось получить здорового щенка лабрадора.

В свою очередь генеральный директор ЛДВЦ Борис Ромидонов отметил, что совместная работа с ISBC позволит развивать научные исследования в области ветеринарии впоследствии. Рождение щенка лабрадора благодаря методу ЭКО — прорыв в российской ветеринарной медицине, подчеркнул он. В дальнейшие планы входит помощь различным направления зообизнеса, в частности, социальным и государственным службам, подытожил Ромидонов.

Кроме того, завод намерен оснастить клинику NFC-медальонами-адресниками, чтобы обеспечить безопасность питомцев и их оперативное возвращение к хозяевам. В медальоны внедрен чип с ссылкой на личную карточку животного и его кличкой, полом и контактами владельца.

Москва – город с развитым производством, активно поддерживающий предпринимателей. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

