Московская компания поставила приборы для анализа состава тела в школы Краснодара
Московская компания поставила 40 приборов для анализа состава тела в детские спортивные школы Краснодара. О деталях сделки рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Анализаторы столичного производителя НТЦ «Медасс» используют в отделениях диетологии, интенсивной терапии, при скрининговых обследованиях населения и фитнес-тестированиях для контроля физической подготовки спортсменов. С помощью этого оборудования», - сказал он.
Отмечается, что устройства определяют белковый и водный обмен, количество жира и мышечной ткани, а также многое другое. Так, краснодарские специалисты будут выявлять состав тела юных спортсменов и разрабатывать индивидуальные программы питания и тренировок.
Генеральный директор компании Татьяна Крючкова добавила, что приборы пользуются спросом из-за надежности и высокой точности измерений, методика обследования полностью безопасна для всех возрастных категорий. Компания также предоставляет заказчикам техническую поддержку и трехлетнюю гарантию на приборы.
Столичные власти активно поддерживают сферу производства. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Важным аспектом является сотрудничество столицы с регионами и дружественными странами. Это дает возможность компаниям выходить на новые рынки, увеличивать прибыль и создавать новые рабочие места.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия объявила о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с РФ
- Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой новый альбом
- Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» приговорили к 2,5 годам колонии
- Треть россиян поддержали компенсацию работодателем расходов на транспорт
- Адвокат Молохов: Стрелкова будет судить экс-глава Басманного суда
- Центробанк предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
- Платформа Lyst назвала прозрачную обувь самой популярной в 2023 году
- Таганский районный суд Москвы оштрафовал Snapchat на 9 миллионов рублей
- Футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи
- СМИ: Ученик начальных классов принес в школу в Новой Москве боевую гранату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru