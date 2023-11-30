Московская компания поставила приборы для анализа состава тела в школы Краснодара

Московская компания поставила 40 приборов для анализа состава тела в детские спортивные школы Краснодара. О деталях сделки рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Анализаторы столичного производителя НТЦ «Медасс» используют в отделениях диетологии, интенсивной терапии, при скрининговых обследованиях населения и фитнес-тестированиях для контроля физической подготовки спортсменов. С помощью этого оборудования», - сказал он.

Отмечается, что устройства определяют белковый и водный обмен, количество жира и мышечной ткани, а также многое другое. Так, краснодарские специалисты будут выявлять состав тела юных спортсменов и разрабатывать индивидуальные программы питания и тренировок.

Генеральный директор компании Татьяна Крючкова добавила, что приборы пользуются спросом из-за надежности и высокой точности измерений, методика обследования полностью безопасна для всех возрастных категорий. Компания также предоставляет заказчикам техническую поддержку и трехлетнюю гарантию на приборы.

Столичные власти активно поддерживают сферу производства. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Важным аспектом является сотрудничество столицы с регионами и дружественными странами. Это дает возможность компаниям выходить на новые рынки, увеличивать прибыль и создавать новые рабочие места.

