Московская компания грузоподъемных систем реализовала более 300 инновационных проектов

«Столичная компания по производству гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок PANDA LIFT за 10 лет реализовала более 300 инновационных проектов, среди которых автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора. Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро», – рассказал Владислав Овчинский.

Компания смогла в четыре раза увеличить производственную площадку. Парк оборудования пополнили высокотехнологичными станками, которые позволяют повышать спрос у заказчиков.

Московской продукцией пользуются в разных регионах РФ, странах СНГ и ОАЭ. Также грузовые подъемники работают в цехах индустриального парка «Руднево» - на шестой площадке особой экономической зоны «Технополис Москва».

К своему 10-летию компания стала одним из лидеров по производству гидравлического грузоподъемного оборудования. подчеркнул генеральный директор компании Антон Прудников. По его словам, компания проектирует нестандартное оборудование с уникальными техническими характеристиками – под задачи каждого заказчика.

