Московская биржа приостановила торги из-за технических проблем

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 20:40 мск 13 февраля из-за обнаруженных проблем с трансляцией данных.

Решение о приостановке было принято после консультаций с участниками рынка, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

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Биржа не уточнила сроки возобновления торгов, добавив, что информация об этом будет предоставлена дополнительно.

Ранее Московская биржа сообщала об изменении значений верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для облигации SU26218RMFS6 (ОФЗ) с 17:20 мск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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