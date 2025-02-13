Московская биржа приостановила торги из-за технических проблем
13 февраля 202521:26
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 20:40 мск 13 февраля из-за обнаруженных проблем с трансляцией данных.
Решение о приостановке было принято после консультаций с участниками рынка, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Биржа не уточнила сроки возобновления торгов, добавив, что информация об этом будет предоставлена дополнительно.
Ранее Московская биржа сообщала об изменении значений верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для облигации SU26218RMFS6 (ОФЗ) с 17:20 мск, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru