Ефимов: «Технополис Москва» получил 100 заявок на размещение производств в «Руднево»
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» получила от предпринимателей порядка 100 заявок на размещение производств в новом индустриальном парке «Руднево», его планируется достроить до конца этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, заявочная компания продолжается. Ефимов отметил, что на новой площадке будут работать, в частности, компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства. Так, после включения «Руднево» в состав ОЭЗ его резиденты будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов.
«Руднево» уже включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России и в будущем войдет в состав столичной особой экономической зоны», – сказал заммэра.
Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, «Руднево» является крупнейшим индустриальным парком в столице и одним из самых больших в России по объему производственных площадей. Он отметил, что его территория превышает 38 гектаров.
В свою очередь гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резиденты индустриального парка и арендаторы производственных площадок получат возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет, единым окном для взаимодействия с госструктурами и другими возможностями. Также для сотрудников откроют общественные пространства, столовую, кафе и парковки для автомобилей.
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