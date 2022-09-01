Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» получила от предпринимателей порядка 100 заявок на размещение производств в новом индустриальном парке «Руднево», его планируется достроить до конца этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заявочная компания продолжается. Ефимов отметил, что на новой площадке будут работать, в частности, компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства. Так, после включения «Руднево» в состав ОЭЗ его резиденты будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов.

«Руднево» уже включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России и в будущем войдет в состав столичной особой экономической зоны», – сказал заммэра.

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, «Руднево» является крупнейшим индустриальным парком в столице и одним из самых больших в России по объему производственных площадей. Он отметил, что его территория превышает 38 гектаров.

В свою очередь гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резиденты индустриального парка и арендаторы производственных площадок получат возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет, единым окном для взаимодействия с госструктурами и другими возможностями. Также для сотрудников откроют общественные пространства, столовую, кафе и парковки для автомобилей.

