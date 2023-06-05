Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов

Москомархитектура с начала 2023 года оформила семь градостроительных планов земельных участков под возведение спортивных сооружений. Об этом сообщила председатель Комитета Юлиана Княжевская.

Она отметила, что три из семи спортивных сооружения будут построены на территории ТиНАО. По словам Княжевской, спорткомплексы позволят разнообразить городскую инфраструктуру и создать места для занятий спортом рядом с домом.

Таким образом, помимо физкультурно-оздоровительных комплексов предполагается строительство стрелково-охотничьего клуба и еще одного здания, в котором будут совмещены спортивная и культурная деятельность. Указывается, что общая площадь всех объектов будет составлять свыше 40 тысяч «квадратов». Добавляется, что строительство будет идти за счет инвесторов, которых определят на торгах.

